Profughi ucraini, San Patrignano accoglie quattro famiglie di giovani sordomuti

La rotta della speranza, nel fuggire dagli orrori della guerra in Ucraina li ha portati sulla collina di San Patrignano dove sono stati subito accolti nel grande salone della Comunità. Giovedì mattina alle 7.30 quattro nuclei famigliari provenienti da Kiev, per un totale di dodici persone, hanno trovato un porto sicuro dopo due lunghi giorni di viaggio. Sono quattro famiglie di giovani sordomuti, due delle quali con figli piccoli, che sono riusciti a portare con sé anche i loro animali domestici, due cani e un gatto. Con loro un’interprete bielorussa che li aiuta a comunicare usando il linguaggio dei segni.

Nei loro occhi tanta stanchezza e l’impronta della paura, forte e improvvisa, che ha cambiato per sempre la loro vita. Una paura ancora più grande laddove ci sono fragilità con cui convivere quotidianamente. “Abbiamo lasciato le nostre famiglie a Kiev – raccontano – siamo molto felici di essere in Italia ma quando sarà il momento vogliamo tornare nella nostra terra”. I bambini saltano e si rincorrono nel grande salone della Comunità, i genitori forse per la prima volta dopo settimane, sorridono guardandoli. Per loro San Patrignano si è mobilitata dando prova di organizzazione e praticità. Un gruppo di volontari si prenderà cura dei profughi che saranno alloggiati in un’area da poco ristrutturata, a loro dedicata e dotata di una cucina e tutti i comfort.

Sin dall’inizio del conflitto in Ucraina, la Comunità si è subito attivata per offrire un aiuto concreto alle persone in fuga dalla guerra. Questa volontà si è tradotta in azione attraverso la collaborazione con l’assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, grazie a cui al momento è stato possibile prendere in carico i quattro nuclei famigliari, fra loro vi sono anche alcuni atleti, che fino allo scoppio del conflitto giocavano a pallavolo in squadre paralimpiche. San Patrignano ha inoltre dato la disponibilità ad accogliere nuovi profughi.

“L’intera comunità si è subito messa a disposizione di queste famiglie con tutto il cuore - spiega Giovanni Amoroso, che insieme ad una ventina fra responsabili di settore di San Patrignano e ragazzi della comunità si sta occupando dell’accoglienza delle famiglie ucraine -. Sappiamo quanto è importante sentirsi accolti e al sicuro dopo avere attraversato prove durissime. Per assistere adulti e bambini al meglio ci stiamo organizzando per essere sempre presenti a turno, in modo da poter rispondere ad ogni loro esigenza. Vogliamo che qui possano ritrovare il più possibile la serenità e una loro quotidianità, per riuscire a costruire una sorta di normalità che li aiuti a superare questo momento così difficile”.