“Progetti del Cuore” fa squadra e consegna alle coop New Horizon e ObService un Fiat Ducato

Si è tenuta lo scorso giovedì (9 marzo) in via Portogallo 2, la cerimonia ufficiale di consegna alle cooperative New Horizon e ObService di Rimini di un nuovo Fiat Ducato, un mezzo di trasporto che consentirà alle coop di accompagnare a casa, al lavoro o nei luoghi di cura, alcuni degli utenti impegnati in varie attività e laboratori. New Horizon, attiva dal 1995 sul territorio con numerosi servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, avrà quindi a disposizione un prezioso strumento di lavoro che le consentirà di continuare a svolgere la propria missione e garantire agli utenti e alle loro famiglie un importante servizio di mobilità gratuita. ObService è una realtà di Formazione Permanente, guidata da una filosofia educativa che si può racchiudere nella frase "La Città dei Maestri", dove è prioritario l’investimento nel capitale umano.

L'iniziativa è stata promossa da 'Progetti del Cuore', una società benefit che si occupa di rendere possibili i servizi erogati da Comuni, cooperative, Associazioni di volontariato di tutta Italia alle fasce più deboli della popolazione, in modo particolare bambini, diversamente abili e anziani. In particolare, 'Progetti del Cuore' si farà carico anche delle spese di gestione e mantenimento del veicolo, grazie alla partecipazione generosa delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, che hanno reso possibile il compimento di questa 'speciale' missione per il bene della collettività.

Alla cerimonia di consegna erano presenti Alessandro Ioli e Valentina Ferrini, rispettivamente vice presidente New Horizon e coordinatrice dell'inserimento lavorativo di New Horizon; Giordano Pecci, presidente ObService; assieme agli operatori, ai volontari, alle numerose famiglie beneficiarie del servizio e ai titolari delle attività sostenitrici.

“Per noi questo è un grande gesto - sottolinea Carlo Urbinati, presidente di New Horizon -. Siamo una cooperativa sociale, e abbiamo tantissime attività di laboratorio, oltre a un CSO - Centro Socio Occupazionale per ragazzi con disabilità. Poter disporre di un mezzo attrezzato per ragazzi diversamente abili e con difficoltà deambulatorie per noi e per le famiglie dei ragazzi coinvolti è molto importante e lo utilizzeremo sia per il trasporto di chi deve sostenere le varie attività di produzione, ma anche per il trasporto della merce stessa. I nostri giovani infatti svolgono attività di laboratorio e confezionamenti: piccole e semplici lavorazioni, ma decisive per una positiva percezione di se stessi e per il recupero della propria dignità lavorativa”.

“Per noi ricevere un mezzo del genere significa tanto - spiega Giordano Pecci di OBService -. Questo è stato veramente un gesto inaspettato. Oggi nelle nostre realtà avere delle risorse come questa è fondamentale. I ragazzi con disabilità fisiche e psichiche più o meno gravi che li rendono non autonomi in termini di spostamenti, devono essere accompagnati nelle location per le varie attività e hanno bisogno di assistenza; svolgono dei tirocini di inclusione grazie ai quali vengono aiutati a entrare in contatto con la società. Con la nostra attività e con il mezzo che ci è stato fornito da 'Progetti del Cuore' aiuteremo sia questi ragazzi che le loro famiglie, affinché possano avere una migliore prospettiva futura. Il nostro impegno è vincolato a una mancanza di servizi pubblici. Un mezzo del genere dà opportunità in più e prospettive migliori per tutti”.

Tra i testimonial di 'Progetti del Cuore' figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo.