Progetto "Baby Riccione sulla pelle", in regalo ai neonati il body da tifosi della Riccione Calcio

Riccione sulla pelle, perché biancazzurri si nasce. La Riccione Calcio 1926 prosegue il proprio percorso di crescita confermandosi in testa al campionato di Prima Categoria ma soprattutto con il consolidamento del proprio settore giovanile e nel farlo guarda ai nuovi arrivati, pensando a tutti i neonati riccionesi. Per alimentare senso di appartenenza alla città di Riccione e alla squadra dei Cavalieri sarà così donato a tutti i bambini maschi e femmine nati nel 2024 e residenti a Riccione un body della Riccione Calcio 1926 con ben in vista il cavaliere San Martino, patrono della città.

“Siamo felici dello crescita qualitativa e numerica del nostro settore giovanile - puntualizza il presidente Loris Borgognoni -. Con il progetto “Baby Riccione sulla pelle” vogliamo contribuire a fare il tifo per la nostra città, per la nostra comunità e anche per la nostra squadra. Vogliamo farlo con il sorriso sulle labbra e con quell’ottimismo e buonumore che muove sempre l’arrivo di un nuovo nato".

"Si tratta di un’ iniziativa dedicata ai più piccoli, all’interno di un progetto complessivo che ci vede impegnati con costanza su Riccione - prosegue Borgognoni -. Siamo una realtà composta da dirigenti tutti riccionesi e per noi l’elemento identitario rappresenta un aspetto molto importante nel motivarci nel portare avanti il nostro progetto sportivo, etico e sociale. Contribuire ad alimentare questo senso di appartenenza alla città di Riccione ci è naturale”.

Ai genitori dei neonati biancazzurri nati nel 2024 e residenti a Riccione basterà consultare il sito della società per mettersi in contatto e ricevere il simpatico ed originale regalo. Il progetto “Baby Riccione sulla pelle” sarà illustrato anche a tutti i pediatri di Riccione con una comunicazione specifica.