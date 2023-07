Progetto Conciliazione vita-lavoro: al via da oggi le domande per il contributo ai centri estivi

Sono partite il 3 luglio i termini di presentazione delle domande per ottenere un contributo volto alla frequenza dei centri estivi per i minori di età compresa tra i 3 e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni con disabilità certificata. Con questo bando, in scadenza il 24 luglio, la Regione Emilia Romagna concede un contributo per ciascun bambino finalizzato alla diminuzione delle rette per la frequenza quest'estate ai centri estivi del Distretto Riccione. Nello specifico il contributo, pari ad un massimo di 300 euro per ciascuno bambino o ragazzo, è destinato alle famiglie i cui figli siano in possesso dei requisiti richiesti per la frequenza dei centri estivi, una cinquantina per il Distretto Riccione, gestiti da Enti locali o soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un avviso pubblico.

Le famiglie potranno scegliere il centro estivo tra quelli in elenco del Distretto, per poi presentare domanda di partecipazione, esclusivamente online, al Comune di Coriano, quale ente locale di residenza, che procederà a sua volta all’istruttoria e alla verifica dei requisiti. I destinatari del contributo saranno le famiglie con bambini diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992 d tra i 3 e i 17 anni, indipendentemente dall’attestazione ISEE; bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a 24mila euro.

“Per i genitori impegnati nelle occupazioni stagionali – dichiara l’assessore ai Servizi Educativi del comune di Coriano, Paolo Ottogalli – con l’esigenza quotidiana di far convivere gli impegni lavorativi alla possibilità per i propri bambini e ragazzi di trascorrere la pausa dalle attività scolastiche in armonia e divertimento con i loro coetanei, sono preziosi tutti gli strumenti possibili. E’ proprio dei giorni scorsi l’apertura di un secondo bando allargato alle famiglie sempre per favorire la frequenza dei figli diversamente abili con uno stanziamento di risorse comunali di 50mila euro. Un sostegno concreto per soddisfare il maggior numero possibile di richieste”.