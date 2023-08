Progetto contro la violenza sulle donne, da Agorà Club Rimini un dono di 4 mila euro

Donati 4.000 euro dall’Agorà Club di Rimini, al progetto contro la violenza sulle donne dell’Azienda Usl della Romagna: Well Fare “rete per le donne”. Grazie all’impegno della presidente Barbara Donati, nell’anno sociale 2022/2023, con la collaborazione delle socie del Club e di numerose aziende che hanno dato il loro supporto, sono stati organizzati due tornei di burraco e un evento apericena con Dj al Club Nautico di Rimini, che hanno visto una grande partecipazione. La donazione di 4.000 euro è stata destinata al progetto dell’Ausl della Romagna Well Fare “rete per le Donne” per sostenere la realizzazione di nuovi spazi di cura all’interno degli ospedali della Romagna, dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori.

La cerimonia di consegna del ricavato si è tenuta presso l’Ospedale Infermi di Rimini, dove ad accogliere la presidente di Agorà Club Italia Franca Longhitano, la vice presidente Michela Torri e le socie del Club Agorà di Rimini, c’era la direttrice dell’Ospedale Francesca Raggi, la direttrice del Pronto soccorso e medicina d’urgenza Tiziana Perin ed Elisabetta Montesi, direttrice dell’UO Accoglienza e Fundraising.

“Esprimo il mio più sincero piacere di trovarmi qui oggi con voi, per la conclusione di un service fortemente voluto dalla nostra associazione – sono le parole della presidente del Club Agora Italia, Franca Longhitano – il contrasto della violenza nei confronti delle donne è una battaglia nella quale tutti siamo chiamati a fare qualcosa, perché solo così possiamo riuscire a contrastarla e sconfiggerla. Progetti come Well fare “rete per le donne” diventano estremamente importanti per arginare questa terribile realtà e affrontarla nel più efficace dei modi, coinvolgendo tutti i settori professionali e tutte le istituzioni”.

La direttrice Francesca Raggi ha espresso gratitudine al Club Agorà, per aver contribuito a supportare in maniera significativa il progetto, che consentirà di poter disporre di spazi adeguati e dedicati all’accoglienza delle donne vittime di violenza all’interno dell’Ospedale di Rimini.

Well Fare “rete per le donne”, è un progetto, finalizzato a garantire ambienti adeguati e qualità dell'assistenza sanitaria e psicologica nell'ottica dell'umanizzazione delle cure, in sinergia con i Centri Antiviolenza territoriali. Ha ricevuto fin dal suo avvio sostegno e apprezzamento da parte di istituzioni, imprese e associazioni del territorio.

Le bambole di stoffa, simbolo delle donne vittime di violenza, realizzate dall’Associazione Artincouncelling, possono essere “adottate” attraverso una donazione per sostenere la campagna di raccolta fondi, che ha l’ulteriore obiettivo di sensibilizzare verso il contrasto della violenza nei confronti delle donne.