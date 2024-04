Progetto “Siamo Nati per Camminare 2024”, trentadue le classi interessate

Anche nelle scuole di Bellaria Igea Marina, il progetto “Siamo Nati per Camminare 2024”. L’iniziativa, promossa dalla Regione, è stata sposata convintamente anche quest’anno dall’amministrazione comunale della città di Panzini, in collaborazione con gli istituti comprensivi e con il coinvolgimento delle famiglie. Trentadue le classi interessate, tra scuole primarie e secondarie di primo grado, che sino al 19 aprile saranno protagoniste di attività in aula volte alla promozione di uno stile di vita sano e alla fruizione degli spazi pubblici aperti, quale importante integrazione del tempo trascorso a casa e a scuola. Alla scoperta, in particolare, dei diversi quartieri che compongono il tessuto urbano e sociale. Vita all’aria aperta che si lega al tema di fondo da sempre caro al progetto, ossia quella mobilità dolce che si traduce nel camminare, nel correre, nello spostarsi in bicicletta o monopattino, anche e soprattutto nel tragitto per recarsi a scuola: riducendo il più possibile l’utilizzo dell’auto.

Anche quest’anno, i ragazzi saranno chiamati a “prendere nota” circa le proprie attività, registrando i cambiamenti che, nel concreto, apporteranno alle proprie abitudini i prossimi dieci giorni e gli spunti per un futuro più sostenibile che emergeranno in aula. Per farlo, potranno utilizzare i materiali, tra cui una sorta di locandina-calendario, con i quali l’assessore alla Scuola Adele Ceccarelli ha omaggiato in mattinata ognuna delle classi coinvolte.

Sempre in tema di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche e stili di vita sani, sono invece circa trecento i piccoli spettatori che, gli scorsi giorni, hanno assistito allo spettacolo “Una notte tuttifrutti!”. Una matinée improntata all’educazione alimentare e rivolta ai bambini delle scuole materne comunali e statali, per ricordare loro l’importanza del consumo di frutta fresca attraverso una storia divertente a lieto fine, portata in scena da Ambaradan Teatro Ragazzi. Lo spettacolo, che è stato introdotto dallo stesso Assessore Ceccarelli, è stato organizzato dall’amministrazione in collaborazione con la ditta Gemos, che cura il servizio mensa presso le scuole di Bellaria Igea Marina.