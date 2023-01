Il progetto del Parco eolico previsto davanti alle terme, summit del Pd per studiare i pro e i contro

Più di 3 ore e mezza di conferenza quella che si è svolta sabato (21 gennaio) nella sala convegni di Riminiterme, che testimoniano quanto l’argomento sull’eolico offshore di fronte alle coste riminesi sia di interesse pubblico. Un interesse che si è manifestato anche nella grande partecipazione della cittadinanza con una sala gremita e la voglia di intervenire da parte di numerose personalità e portatori di interesse.

"Come Pd della Città di Rimini non possiamo che registrare un risultato oltre alle aspettative e di esserne orgogliosi, poiché ripaga appieno il grande lavoro della segreteria dell’unione comunale, che si prefigge, tra le tante attività, di coinvolgere l’intera cittadinanza presidiando il dibattito pubblico sui temi di più rilevante attualità", scrive il partito.

"Dopo il grande successo della Conferenza sulle Comunità Energetiche, non credevo si potesse fare meglio e invece sono lieto di ricredermi – esordisce Ricciotti, responsabile Ambiente del Pd riminese –, ma ancora più conscio della complessità del tema, che sicuramente necessiterà di altri incontri di questo tipo, per dare il giusto spazio anche a chi non ha avuto modo oggi di poter dire la sua".

"Quello che abbiamo visto oggi è il progetto che controdeduce le osservazioni, ed è quello sul quale punta Eenergia Wind e ciò – sottolinea Giovanni Casadei, Responsabile Urbanistica del Pd riminese – restituisce completamente il senso di servizio che il Partito vuole offrire alla cittadinanza, ed è con questo spirito che continueremo a dare spazio ad eventi del genere".

"Non possiamo che ringraziare anche mezzo stampa – conclude la Segretaria del PD riminese, Fiorella Zangari – l’ospitalità di Riminterme (scelto perché l’impianto eolico inizierebbe circa all’altezza della sua spiaggia, ndr.), la disponibilità degli ospiti intervenuti e di tutti i riminesi che sono venuti ad ascoltarci, i quali invito a seguire i nostri canali social per le prossime iniziative".