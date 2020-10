Progetto sicurezza: 20 telecamere per sorvegliare 16 varchi d'accesso alla città

Su Rimini vigilerà un sistema di videosorveglianza diffuso per presidiare gli accessi e le uscite dalla città, e che toccherà tutto il perimetro del territorio comunale su 16 varchi serviti da 20 telecamere. Dopo l'approvazione da parte della giunta, il progetto Safety 24 entra nel Patto per l'attuazione della sicurezza urbana firmato dal Comune e dalla Prefettura di Rimini. Step necesario per l'accesso ai finanziamenti statali, messi a disposizione tramite uno specifico bando. Comune e Prefettura si impegnano dunque, nell'ambito delle rispettive competenze, a favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la Polizia locale. Si prevede inoltre l'istituzione in Prefettura di una cabina di regia con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale. Il progetto Safety 24 presentato dalla Polizia locale di Rimini prevede la realizzazione di un sistema di telecamere dotate di algoritmo per il riconoscimento della composizione alfanumerica della targa dei veicoli. Il sistema ocr sarà attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette e presidierà 16 varchi grazie a 20 telecamere, sarà così possibile integrare e completare l'attuale impianto di videosorveglianza, offrendo un valido supporto alle attività di indagine delle Forze dell'ordine. Si tratta di un "passo in più verso lo sviluppo di un progetto importante, che garantirà il monitoraggio 24 ore su 24 delle principali vie d'accesso alla città", commenta l'assessore alla Polizia locale Jamil Sadegholvaad. Il Patto firmato ieri con la Prefettura "conferma e sancisce ulteriormente la collaborazione attiva tra Polizia locale e Forze dell'ordine, ponendoci ora nelle condizioni di poter partecipare ai finanziamenti statali necessari per ultimare sul territorio questo importante progetto di sicurezza urbana".

