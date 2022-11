Si progetta la "strada Pantani", una ciclabile-museo di cinque chilometri con tutte le imprese del Pirata

Asfalti rosa e gialli. In onore di Giro d’Italia e Tour de France. E ancora tappe, cartelli e gigantografie. Si progetta la “strada Pantani”. Una pista ciclabile in onore di Marco Pantani. Sorgerà in via Montescudo. Durante le scorse ore gli assessori Francesco Bragagni (Toponomastica) e Mattia Morolli (Lavori pubblici) sono stati in visita nella sede del Museo dedicato al Pirata a Cesenatico. E’ stata questa l’occasione per aprire un confronto e definire i dettagli del progetto anche con i familiari. Con la possibilità di riprodurre anche dei contenuti presenti proprio al museo.

C’è anche una data ipotetica. Il sogno sarebbe quello di poter inaugurare la nuova ciclabile il prossimo 4 giugno, il giorno in cui Pantani vinse la sua prima gara da professionista. Lungo la 5 chilometri, l’obiettivo è così quello di ripercorrere tutte le vittorie e i momenti più esaltanti di un ciclista che è rimasto nel cuore di tutti i romagnoli e di tutti gli italiani.

A spiegare le linee guida del progetto, lo scorso giugno, era stato l’assessore Francesco Bragagni: “Con l’assessore ai lavori pubblici Morolli abbiamo condiviso di approfittare di questa occasione per pensare a come esaltare il ricordo di Pantani, andando a creare delle vere e proprie tappe lungo il percorso legate ad alcune tra le più esaltanti vittorie della carriera del Pirata, come ad esempio l’Alpe d’Huez, il Mont Ventoux, il Mortirolo”.