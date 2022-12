Programmato il restyling delle scuole durante il periodo delle vacanze natalizie

Saranno festività ‘di lavoro’ per gli immobili scolastici del Comune di Rimini, che durante la pausa delle attività didattiche per le vacanze natalizie saranno interessati da lavori di manutenzione e di adeguamento. Le due settimana di stop infatti consentiranno ai tecnici di Anthea di completare le opere agli infissi, agli impianti elettrici o meccanici che non sono eseguibili durante le lezioni e darà l’opportunità di avviare la sostituzione dei filtri dei purificatori d’aria di cui sono state dotate tutte le scuole del riminese, dispositivi che contribuiscono all’abbattimento della carica virale eventualmente presente negli ambienti destinati alla didattica.

Tra le scuole coinvolte dagli interventi di manutenzione ed adeguamento in calendario dopo l’ultima campanella del 23 dicembre: la materna La Vela di Torre Pedrera, La Capriola, il nido Scarabocchio, dove sono previsti interventi agli infissi e per l’isolamento dei vetri. Tra le scuole elementari, nuovi arredi bagni a Torre Pedrera, copritermosifoni per la Enrico Toti, il ripristino della domotica alla Montessori. Alla scuola media Dante Alighieri si approfitterà per ritinteggiare gli spogliatoi, mentre l’auditorium delle medie Bertola sarà oggetto di lavori di adeguamento.