Prolungamento via Brenata, nuovo ponte sul Ventena e rotatoria sulla Ss16

Nel mese di novembre, infatti, il Consiglio comunale ha ratificato la conclusione del procedimento di acquisizione di tutti i pareri necessari per la realizzazione del prolungamento della via Brenta e del relativo ponte sul Ventena, riconfermando i vincoli espropriativi. Ora è in corso la gara di appalto per individuare la Ditta che eseguirà i lavori. Alcune settimane fa, inoltre, è stata sottoscritta la convenzione con Anas che porterà alla realizzazione della nuova rotatoria sulla SS16 in zona Montalbano. Sono stati infatti già acquisiti i pareri positivi a tutte le verifiche sul traffico anche in caso di manifestazioni importanti (come Motomondiale e MotoGP). Nei prossimi mesi, dunque, si acquisiranno tutti i pareri necessari per la realizzazione della nuova rotatoria, successivamente si andrà in Consiglio comunale a ratificare la conclusione del procedimento riconfermando i vincoli espropriativi. A questi passaggi seguirà la gara di appalto per individuare la Ditta che eseguirà i lavori. Questo significa che, a seguito di tutti gli step progettuali potranno anche iniziare i lavori.

Afferma l’Amministrazione comunale: "Si tratta di opere attese da decenni da marignanesi e non solo, in quanto permetteranno di migliorare qualitativamente la viabilità e la possibilità di spostarsi nel territorio, collegando arterie importanti. Realizzare interventi così strutturati non è certo semplice e richiede tempi lunghi e numerosi punti da valutare ed approvare. Siamo orgogliosi di aver perseverato fino a riuscire in questo importante risultato. Continueremo ad impegnarci affinchè sia possibile realizzare i lavori nel più breve tempo possibile, tenuto conto della particolarità del tempo in cui ci troviamo".