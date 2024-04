Una lunga “promenade” verde e ombreggiata, ecco il progetto per rilanciare le vie del centro

Il cuore di Cattolica come una lunga “promenade” verde e ombreggiata, un luogo di incontro e relazioni, dove vivere e lavorare nel segno della sostenibilità. “Un progetto molto bello, ma soprattutto che risponde a tutti i criteri di resilienza ambientale e sociale, su cui abbiamo voluto discutere con cittadini e cittadine per ascoltare eventuali proposte, suggerimenti e critiche. Perché la città vogliamo costruirla insieme con voi”. Così la sindaca Franca Foronchi in apertura dell’incontro pubblico in un Palazzo del Turismo gremito di persone, tra cui operatori economici, albergatori, commercianti, associazioni di categoria, per la presentazione del progetto, ancora in bozza, a firma dell’architetto Francesco Ceccarelli dello studio “Laprimastanza” che ha illustrato il concept e mostrato i rendering su quello che potrebbe essere il nuovo volto delle vie del centro. Accanto alla prima cittadina, tutta la Giunta, tra cui, al tavolo dei relatori, il vicesindaco Alessandro Belluzzi, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, il dirigente e funzionario dei lavori pubblici Baldino Gaddi e Carlo Palmerini.

“Questa idea di riqualificazione delle vie del centro, da via Mancini a via Bovio, passando per via Nettuno, pizza Primo Maggio e via Curiel, non è un intervento spot, ma rientra in una visione globale di città che ha come obiettivo quello di incarnare i principi di sostenibilità – ha precisato la sindaca – Il nostro corridoio centrale necessita di interventi e cambiamenti. Li aspettiamo da anni. Dobbiamo essere pronti con un progetto per intercettare eventuali prossimi bandi della Regione-Emilia Romagna. E non possiamo che rispettare determinati criteri se vogliamo accedere ai fondi, criteri come quelli legati alla previsione di maggiori aree verdi, di zone ombreggiate, di abbattimento dei livelli di inquinamento e altri requisiti che ben conosciamo”.

Progetto che “avrà maggiore valenza con il coinvolgimento dei privati – continua la prima cittadina – tenuto conto, per fare un esempio, che buona parte dei marciapiedi sono area privata. Per questo dobbiamo ragionare e intervenire insieme. Dobbiamo sentirci e muoverci come comunità e solo così raggiungeremo l’obiettivo”. Sul verde e in particolare sui pini, “alberi belli ma che creano non pochi problemi”, la Sindaca ha ribadito che “il verde ha sì bisogno di manutenzione ma non deve essere un limite, perché abbellisce e soprattutto è elemento fondamentale per il nostro benessere e sopravvivenza. Non possiamo abbattere tutti i pini, ma curarli per rendere la convivenza possibile. Questo progetto è un sogno, ma è un sogno realizzabile. Lo trovo molto bello anche con la previsione di panchine e illuminazioni che creano luoghi di incontro e socialità. Ma ribadisco, questo sogno lo costruiamo insieme a cittadini e cittadine”.

“La città sta cambiando su 3 direttrici – l’intervento di Gaddi – quella dei grandi contenitori, come Scuola Repubblica, Palazzetto dello Sport e Piscina, quella della manutenzione ordinaria e la terza direttrice legata alle infrastrutture, tra cui via del Porto, Piazza delle nazioni e appunto il progetto sulle vie del centro. Progetto che deve avere i connotati della resilienza ambientale he prevede, ad esempio, la riduzione dell’inquinamento. Un principio, assieme ad altri, da cui non possiamo più prescindere”.

Parola all’architetto Ceccarelli che ha spiegato il concept del progetto, articolato su 5 punti: il luogo dell’andare, del ricordo, dell’osservare, dello stare e infine il luogo naturale. “Le piazze sono luoghi di cesura – ha continuato – piazza Nettuno sarebbe arricchita di nuove piantumazioni che la trasformerebbero in un bosco in chiave marittimo”. E più piante anche in piazza Primo Maggio. “Ma tutto questo è ancora solo una proposta – ha concluso la Sindaca – e vi invito a ragionarci insieme”.