La promessa del sindaco: "Entro la fine del mio mandato lo stadio Neri non sarà più quello di oggi"

“Entro la fine del mio mandato lo stadio Romeo Neri non dovrà più essere quello che vediamo oggi”. Sono parole dette tutte d’un fiato e categoriche quelle pronunciate dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Un annuncio a effetto, nel giorno in cui decide di ospitare a palazzo Garampi gli investitori dell’Aurora Immobiliare interessati a rifare l’impianto sportivo cittadino. Il sindaco rivela che “abbiamo intrattenuto contatti per 14 mesi con molta discrezione”. A tal punto che fin qui il nome del possibile investitore non era mai emerso.

Ora il primo cittadino nello specificare come “il progetto passerà da un bando di gara europeo aperto tutti”, sottolinea però anche come sullo stadio si procederà con due piani, per comunque immaginare una rigenerazione della struttura a prescindere da come evolverà il contatto con Aurora Immobiliare. “Quel che è certo è che cambieremo il volto allo stadio – dice il sindaco -, non me ne vogliamo gli investitori che sono qui oggi con noi, ma noi abbiamo in ballo un piano A e un piano B. Il piano A è quello preferenziale e che stiamo oggi presentando, il piano B invece prevede se non andrà a concludersi l’operazione il coinvolgimento diretto del Comune con dei lavori di miglioria, a partire dalla copertura dei distinti lato Riccione, demolizione della tribunetta a fianco dei distinti con quella zona che verrà uniformata all’altra tribuna”.

IL NUOVO STADIO - Un gioiello da 15 mila posti con palestre, Spa, studi medici e negozi

Il Comune sulla partita del Romeo Neri, prima dell’accelerazione con i nuovi investitori, aveva già previsto lavori a bilancio per 3 milioni di euro, 500 erano serviti per rifare il nuovo campo in erba sintetica. Mentre i restanti soldi sarebbero destinati alle tribune: “I soldi sono stanziati – precisa il sindaco -, ma mettiamo l’avanzamento dei lavori in stand by per capire come si evolve il progetto”. I 14 mesi fin qui trascorsi “Sono serviti per approfondire una serie di temi di carattere urbanistico”, spiega ancora il sindaco.

“Abbiamo sempre dato allo sport un ruolo strategico – prosegue Sadegholvaad -, ma ammetto come abbiamo investito in questi anni più sulle strutture di base, lo sport per tutti, penso alle aree fitness al nuovo Parco del Mare. Siamo rimasti invece indietro per i nostri luoghi dove si esprime l’eccellenza sportiva, non penso solo allo stadio Romeo Neri ma immagino la stessa cosa anche per il palasport Flaminio. Oggi dobbiamo fare in modo che gli impianti possano essere oggetto di riqualificazione”.

Resta poi da affrontare il tema del trasloco della pista di atletica, con il sindaco che sottolinea: “Nel momento in cui l’operazione si concretizzerà si lavorerà in contemporanea per immaginare anche un nuovo campo di atletica dedicato. Nell’operazione saranno interessate tutte le associazioni che gravitano attorno allo stadio Neri”.