Promozione turistica internazionale: Riccione in vetrina alle grandi fiere della Germania

Riccione si prepara a partire. Destinazione: Monaco di Baviera, Berlino e le principali fiere internazionali e eventi dedicati al turismo. In vista della prossima stagione primaverile e estiva Riccione ha dato l’avvio alle azioni di promo-commercializzazione turistica con la pianificazione di un ricco calendario di attività che porterà la città a partecipare alle principali fiere internazionali dedicate al turismo insieme a Apt Emilia-Romagna, Visit Romagna e agli operatori Costa Hotels-Food in Tour e Promhotels Riccione.

Dopo la partecipazione di Promhotels alla Bit di Milano, svoltasi dal 4 al 6 febbraio, il Consorzio Costa Hotels e Food in Tour è pronto per partire verso Monaco di Baviera per la Fiera F.re.e., il più grande evento fieristico internazionale del sud della Germania dedicato ai servizi e ai prodotti per il turismo e il tempo libero. La fiera, che si svolge dal 14 al 18 febbraio aperta sia al pubblico che agli operatori turistici, vanta numeri importanti. Lo scorso anno ha registrato 900 espositori provenienti da 50 paesi e 160mila visitatori.

A Monaco di Baviera Costa Hotels e Food in Tour saranno presenti allo stand di Apt Romagna e Visit Romagna con le proposte di un turismo da vivere e gustare a Riccione: dai tour enogastronomici, che dalla costa vanno alla scoperta dell’entroterra, al turismo individuale, sportivo e balneare, dai grandi eventi in programma in città nei prossimi mesi all’importante collegamento in treno tra Monaco e la riviera romagnola. A partire dal 23 maggio, in occasione della Pentecoste, e fino al 7 settembre i turisti tedeschi potranno raggiungere Rimini e la riviera romagnola ogni giorno da Monaco di Baviera sui treni di DB-Deutsche Bahn ÖBB- Österreichische Bundesbahnen. Altri collegamenti saranno attivi da Monaco e Vienna direttamente verso Rimini, Riccione e Cattolica dall’8 giugno al 7 settembre.

Alla F.re.e. di Monaco Costa Hotels lancerà anche le iniziative che aderiscono al “Turismo delle Radici”, il progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’obiettivo di promuovere un’offerta turistica strutturata che coniuga, alla proposta di beni e servizi turistici, la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti.

Il prossimo grande appuntamento per Riccione sarà a Berlino, dal 5 al 7 marzo, con Promhotels per partecipare a uno dei più grandi eventi al mondo dedicato all’industria turistica e rivolto principalmente agli operatori del settore: Ibt Berlin. Una fiera molto importante per il mercato tedesco e internazionale che lo scorso anno ha contato la partecipazione di 5.500 operatori provenienti da 161 paesi, 3.000 giornalisti accreditati e 333 blogger di viaggi, oltre 90mila operatori da 180 paesi al mondo.

Nel periodo primaverile la città di Riccione sarà presente, attraverso Costa Hotels e Promhotels, anche a numerosi workshop internazionali organizzati in Italia e rivolti agli operatori turistici fino ai prossimi grandi appuntamenti in autunno che si apre con il TTG Experience di Rimini dal 9 all’11 ottobre.

“La promo-commercializzazione della città di Riccione sui mercati italiani e esteri passa attraverso la collaborazione con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna e la cooperazione fra gli operatori locali che operano insieme con una visione coordinata e condivisa - osserva l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi -. Le proposte che Costa Hotels e Promhotels portano nei grandi eventi internazionali dedicati al turismo completano il brand Riccione e potenziano l’incoming offerto dalla città”.