Pronta all'esordio la quinta area giochi del Parco del Mare, si ispira alle filastrocche di Rodari

Sarà fruibile da mercoledì - e a disposizione di tutti i bambini - anche l’area giochi realizzata nel “Tratto 3” del Lungomare Murri, nello spazio verde antistante i bagni 46, 47 e 48. Dopo l’avvenuto collaudo di questi giorni, saranno tolti definitivamente i cancelli di recinzione e sarà consegnata, a residenti e turisti, anche questa nuova area giochi, che si aggiunge alle 4 già realizzate e presenti sul lungomare. La nuova area giochi è inserita, come le altre, all’interno di una zona più ampia destinata a verde e si ispira a due filastrocche di Gianni Rodari: “Il girotondo di tutto il mondo” e “La catena – altalena sardina”.

In particolare l’area è pavimentata con ghiaia ed ha una superficie di 160 mq con uno scenario che trae spunto dalla filastrocca del maestro, dove i temi centrali sono l'integrazione e la fratellanza tra i bambini del mondo. Una soluzione che propone una forte interazione e reciprocità tra gli utilizzatori, in una sorta di girotondo immaginario, con giochi che stimolano la reciprocità, l'interazione tra i bambini.

L’area si compone da una struttura di gioco a torre in acciaio e colori che richiamano e si armonizzano con il blu del mare, il verde della vegetazione e il colore della sabbia. Lo scivolo, il gioco a rotazione con seduta concava, l’altalena “sardina”, la cui struttura simula una sardina che spunta dal terreno e il gioco a molla a forma di fiore, che rimanda alla natura e alla primavera.

Sono 5 in tutto finora le aree giochi realizzate nel Parco del Mare per offrire ai più piccoli luoghi idonei dove poter giocare con una proposta ludica creativa, innovativa e vicina al mare. Oltre a questa in consegna domani infatti sono già aperte e fruibili le altre 4, di cui una nel “Tratto 1”, una nel “Tratto 2” e due nel “Tratto 8”.