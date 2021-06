Pronti a partire i “Centri Estivi 6-14 anni” di Cattolica

La Giunta Comunale di Cattolica ha recentemente approvato i progetti per la realizzazione dei Centri Estivi rivolti ai bambini e ragazzi di età compresa tra i sei e i quattordici anni, che saranno avviati a decorrere dal 21 giugno 2021 fino al 28 agosto 2021. Le famiglie potranno scegliere fra tre diverse sedi e proposte che erano state avanzate all’Amministrazione per soddisfare le esigenze educative e formative dei ragazzi.

Di seguito i dettagli circa la durata dei singoli corsi e le modalità d’iscrizione:

- Centro Estivo "Il Piccolo Principe" - realizzato dalla Cooperativa Sociale "Il Piccolo Principe" - sede di attuazione del Centro Estivo: "Scuola primaria Carpignola" - in via Primule, 5 - Cattolica. Periodo di realizzazione dei corsi: da lunedì 21 giugno a sabato 28 agosto (10 settimane), con quattro differenti tipologie di turno (sia mattutino che pomeridiano) e con possibilità di attivare due ulteriori settimane private presso le sedi delle associazioni aderenti dal 30/08/2021 al 04/09/2021 e dal 06/09/2021 al 11/09/2021. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ai corsi del Centro Estivo "Il Piccolo Principe" rivolgersi a: Cooperativa Sociale "Il Piccolo Principe" - via A. Costa, 57 - 47841 Cattolica - tel. 0541/963832 - 0541/968530 - 333/7634414 - info@cooppiccoloprincipe.it www.centroestivo.com

- Centro Estivo "Smile Park" - realizzato dalla Cooperativa Sociale "Il Maestrale" - sede di attuazione del Centro Estivo: "Scuola Primaria Repubblica" - via Resistenza, 9 - Cattolica. Periodo di realizzazione dei corsi: da lunedì 28 giugno a sabato 28 agosto 2021 (9 settimane) - dalle ore 7.45 alle 13.00 dal lunedì al sabato e dalle 7.45 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ai corsi del Centro Estivo "Smile Park" rivolgersi a: Cooperativa Sociale "Il Maestrale" - Piazza della Repubblica, 11 - 47841 Cattolica tel. 346/2402070 – info@maestralecoop.com www.maestralecoop.com

- Centro Estivo "Vela per gioco - Tavole a vela – Sup" - realizzato dall'Associazione Dilettantistica "Circolo Nautico" - sede di attuazione del Centro Estivo: via Carducci, 118 - Cattolica. Periodo di realizzazione dei corsi: da lunedì 28 giugno a venerdì 13 agosto 2021 (6 settimane) - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni al Centro Estivo "Vela per gioco- Tavole a vela - Sup" rivolgersi a: Circolo Nautico Cattolica - Via Carducci, 118 - 47841 Cattolica - tel. 0541/953810 - 334/8804114 - info@cncattolica.it - www.cncattolica.it