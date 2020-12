Pronti a partire i lavori di risagomatura della scogliera di Cattolica

Dalla prossima settimana al via, nello specchio d’acqua di Cattolica, un nuovo importante intervento di manutenzione straordinaria delle opere di difesa della costa. Procedono, dunque, anche durante queste giornate festive i lavori di risagomatura delle scogliere lungo il litorale della Regina. È in previsione, infatti, che a partire dal prossimo lunedì 28 dicembre (condizioni meteo-marine permettendo) vengano depositati in mare gli scogli per la cosiddetta “ricarica” che serviranno per intervenire tra le barriere dal fiume Ventena sino al pontile. A gennaio, da giovedì 7, con l’ausilio del motopontone attrezzato, i lavori riprenderanno per il completamento. Verranno posizionati gli scogli secondo la disposizione più adeguata a protezione dell'arenile cattolichino. Lo scopo è quello di creare una sorta di “diga” parallela alla costa e vicino ad essa affinché questa sia protetta sia dall'alta marea sia dall'erosione provocata dall'azione del moto ondoso. I lavori vengono finanziati e realizzati dalla Regione Emilia-Romagna e rientrano in un più ampio piano di numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano il litorale della provincia di Rimini. Ad attuarli è l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile tramite il Servizio Area Romagna.