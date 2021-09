Pronto il bando per il Villaggio di Natale del Riccione Christmas Star 2021

Riccione non si ferma e propone anche quest'anno il "Riccione Christmas Star". Da 8 anni la stagione invernale della Perla Verde è un appuntamento fisso che anticipa e prosegue ben oltre le date canoniche del Natale. Un progetto ampio e studiato per far vivere appieno la città anche in inverno. Per valorizzare estro, originalità, prodotti tipici e made in Italy la Giunta ha confermato in data odierna il Villaggio di Natale, manifestazione fieristica che dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, termine prorogabile, si svolgerà nel cuore della zona mare di Riccione nei viali Ceccarini, Virgilio, Corridoni, Dante e Gramsci. A breve uscirà il bando per individuare gli assegnatari delle casette/ chioschi in legno, dal design balneare e di richiamo all'antica tradizione delle cabine da spiaggia per la vendita e somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con priorità, tra i requisiti richiesti, di prodotti locali e di alta qualità.

La volontà dell'Amministrazione, in linea con le misure adottate negli anni precedenti, è quella di coniugare le attività turistiche della città con l'enogastronomia, nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e per andare incontro al consenso ricevuto tra cittadini e turisti. Confermate anche quest'anno a sostegno del tessuto economico riccionese e delle attività delle manifestazioni turistiche natalizie, in prosecuzione della sperimentazione avviata negli anni precedenti, l'apertura straordinaria delle attività di spiaggia e dei pubblici esercizi per l'intero periodo delle festività natalizie".

“Abbiamo confermato anche per quest’anno - afferma l’assessore alle Attività Economiche Elena Raffaelli - come da delibera del 2020, a favore dei chioschisti assegnatari la riduzione di un terzo del corrispettivo a copertura dei costi per le casette. Siamo consapevoli della necessità di lanciare e promuovere iniziative che diano una mano ad artigiani, commercianti e operatori tutti. Dopo la stagione estiva che ha visto risultati molto buoni per Riccione, riproponiamo un’iniziativa concreta come il villaggio di Natale, e nei prossimi giorni, il Mare d’Inverno”.

“A breve presenteremo agli operatori economici - dichiara l’assessore Turismo Sport Cultura Eventi Stefano Caldari - il palinsesto della programmazione natalizia, che anche quest'anno include il Villaggio di Natale. Siamo al lavoro da questa estate per l'ideazione dell'immagine del Riccione Christmas Star che ci accompagnerà e traghetterà al nuovo anno, sia con la predisposizione di flyer inviati agli operatori nel periodo di Ferragosto, come ormai buona consuetudine di questa amministrazione, sia per lanciare ai turisti un messaggio di accoglienza della città anche nel periodo invernale. Il Natale a Riccione non è una semplice scaletta di eventi ma un prodotto di collaudato successo. Non è un caso che proprio durante la stagione estiva io abbia incontrato e premiato come ambasciatori di Riccione tantissimi turisti che già conoscevano il Natale di Riccione salutandomi con un arrivederci al periodo invernale. Non è un caso che tante strutture alberghiere, attività economiche o bagnini riaprano i battenti o allunghino la stagione per ospitare i turisti anche nei mesi più freddi dell’anno”.