Pronto il taglio del nastro per la scuola dell’infanzia di Canonica

Mercoledì 20 dicembre alle ore 15,30 è in programma l’inaugurazione della scuola dell’infanzia di Canonica: “La Gabbianella” è il nome scelto per il nuovo edificio da bambini e bambine che saranno i protagonisti del pomeriggio di festa. Già dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24 gli alunni si sono trasferiti definitivamente nel plesso di Canonica che – come concordato dall’Amministrazione comunale con la ditta esecutrice dei lavori, la cooperativa Formula Servizi di Forlì – ha visto in una prima fase il completamento degli spazi necessari alle attività didattiche, mentre l’ultimazione della parte restante, compresa l’aula civica a disposizione della cittadinanza, alcuni spazi comuni, le finiture delle aree esterne e un’ulteriore sezione non attivata per questo anno scolastico, era prevista entro il mese di novembre 2023.



Nel due mesi intercorsi tra l’inizio dell’anno educativo e la conclusione dei lavori, i bambini e le bambine hanno avuto occasione di confrontarsi e proporre idee e suggerimenti per il nome della scuola, scelto attraverso un percorso partecipato che sarà illustrato da una delle insegnanti proprio in occasione dell’inaugurazione. Alle 15,30 di mercoledì 20 dicembre è infatti previsto il momento inaugurale pubblico, che prevede il saluto della sindaca Alice Parma e della dirigente scolastica del secondo circolo Franca Giovani, la successiva scopertura della targa e un momento di animazione per bambine e bambini.