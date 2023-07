Gli propongono un rapporto sessuale, poi scatta la rapina: ginocchiate e furto di una collanina d'oro

Brutta avventura per un uomo che nel cuore della notte, alle 4,45 di lunedì (24 luglio), ha richiesto aiuto dopo aver riferito di essere stato aggredito e derubato di una collanina d'oro. La vittima è stata notata, visibilmente provata, da una volante della Questura di Rimini che stava transitando nella zona di Marina Centro. Secondo quanto riferito dal giovane, il furto è avvenuto dopo che era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi alla presenza anche di una transessuale con la scusa di contrattare un rapporto sessuale. A seguire si sarebbe innescata la violenza, con una serie di ginocchiate, e il successivo furto della collanina.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto la transessuale, di origine peruviana, risultata irregolare sul territorio Nazionale, che secondo quanto ricostruito dagli agenti si sarebbe resa responsabile del reato di rapina aggravata in concorso. All’arrivo degli agenti, il gruppo di ragazzi è riuscito invece a dileguarsi, mentre la cittadina peruviana è poi stata prontamente bloccata. La stessa, accompagnata in Questura per gli accertamenti del caso, è stata tratta in arresto.