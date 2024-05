Proposta di aggiudicazione per i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la formulazione del Pug

Durante la seduta pubblica di giovedì 16 maggio è stata avanzata la proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla formulazione degli elaborati necessari alla definizione del Regolamento Edilizio e della disciplina del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), in supporto all’ufficio di piano del Comune.

Il regolamento edilizio e il nuovo Piano Urbanistico Generale rappresentano strumenti di primaria importanza per disciplinare e guidare la crescita e la riqualificazione del territorio, assicurando che ogni intervento sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di rigenerazione urbana e di valorizzazione e tutela del territorio.

La proposta di aggiudicazione è stata avanzata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da l’architetto Fabio Ceci, Mate Società Cooperativa, l’architetto Luca Pagliettini, il dottor Alex Massari, il Consorzio Stabile Caire e il dottor Samuele Sangiorgi. Al momento sono in corso le verifiche dei requisiti generali e speciali dei componenti allo scopo di garantire che tutti i partecipanti soddisfino i criteri richiesti per l'assegnazione dell'appalto. Una volta completate queste verifiche, e in assenza di elementi ostativi, la proposta sarà formalmente approvata attraverso una determina di aggiudicazione.