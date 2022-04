La proposta di Gloria Lisi: "Intitoliamo il belvedere di piazzale Kennedy nel ricordo di Marco Pantani"

La proposta è a firma di Gloria Lisi. Già candidata sindaco di Rimini e vicesindaca durante lo scorso mandato amministrativo. L’idea è quella di intitolare il belvedere di piazzale Kennedy alla memoria e nel ricordo di Marco Pantani. Il tema approderà tra i banchi del consiglio comunale. Gloria Lisi spiega i motivi che l’hanno spinta a lanciare questa proposta: “Il Belvedere rappresenta nella nostra città i significati di rinascita e riscatto, è il significato che dalla fragilità di deve rinascere. E quanto accaduto a Marco Pantani deve rimanere nella memoria collettiva ed essere ricordato dalle future generazioni”. Per questo l’idea di intitolare un luogo simbolo in ricordo del “Pirata”, proprio a Rimini, la città dove avvenne la tragedia e la perdita di un campione che rimarrà per sempre impresso nella storia dello sport italiano e non solo. “Penso che sia una proposta giusta da sottoporre al consiglio, che mi auguro la valuti attentamente vista la bontà. Il nome di Pantani resta legato a Rimini, perché è comunque nel ricordo della comunità, perché ha fatto emozionare gli sportivi e non solo per la terribile tragedia”, conclude la consigliera Gloria Lisi.