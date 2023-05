Prorogata l'allerta meteo della Protezione civile: codice "rosso" per le colline riminesi

Per la giornata di domani, giovedì 11 maggio, la protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo “arancione” per rischio idraulico e “gialla” per criticità idrogeologica che interessa Rimini e le località della costa romagnola. L’allerta assume il livello del codice “rosso” per i comuni collinari della provincia e per le zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio.

Le previsioni parlano di deboli precipitazioni sul territorio regionale. Per le precipitazioni elevate della giornata di mercoledì 10 maggio, si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. A scopo cautelativo il Comune di Rimini ha attivato il presidio territoriale di protezione civile per seguire l’evoluzione delle condizioni meteo.

Le principali notizie

Caserma Giulio Cesare, parte l'iter per la demolizione

Schiamazzi fuori dalla discoteca, i gestori convocati in Comune

Lavori in ritardo, il ponte sul Tavollo resta chiuso

In spiaggia protagonisti "Un Mare di Piadina", il vino e la montagna