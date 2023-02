Prorogata la scadenza per candidarsi al bando del Servizio Civile, a Rimini ci sono 360 posti

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha prorogato la scadenza per candidarsi al Bando 2022 per la selezione di 71.500 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero. Nuova scadenza per la presentazione delle candidature: 20 febbraio 2023 alle 14. Spiega il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Abbiamo voluto concedere qualche giorno in più ai giovani che vogliono candidarsi. Il nostro obiettivo è quello di favorire la più ampia partecipazione al Bando di Servizio Civile più grande di sempre, garantendo la massima copertura territoriale, data la grande varietà di proposte da parte degli enti, e stimolando anche un'attivazione dei progetti in maniera più omogenea".

Sono ancora tante le possibilità per chi vuole svolgere il servizio civile e molti i posti ancora disponibili: ricordiamo che in provincia di Rimini il bando prevede 360 posti di Servizio Civile Universale negli ambiti di assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio ambientale, patrimonio culturale, protezione civile, e i 51 posti di Servizio Civile all’estero proposti da enti che fanno riferimento al nostro territorio.

Possono partecipare tutti i cittadini, italiani o non italiani regolarmente soggiornanti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali (ovvero un monteore annuo di 1145 ore) e un rimborso mensile di 444,30 euro.