Dopo la "prima" con Valeria Solarino, prosegue la campagna abbonamenti del teatro Astra

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina buona la prima. Grande successo per l’intensa ed emozionante interpretazione di Valeria Solarino della pièce teatrale “Gerico Innocenza Rosa” con la quale il Teatro bellariese ha aperto la stagione giovedì 17 novembre, con applausi a scena aperta da parte del numeroso pubblico in sala. Il teatro recitato, con prove d’attore d’alto livello, è il vero protagonista del Cartellone della stagione 2022-23 affidato da quest’anno alla start up Approdi.

Proprio per questo la direzione del Teatro ha lasciato aperta la finestra dell’abbonamento carnet a quattro spettacoli al prezzo di 70 euro che dà la possibilità di avere la poltrona assicurata senza dovere rincorrere date e prevendite.

I titoli da cui scegliere partono dall’attesissima Lucia Mascino con il suo nuovo lavoro “Smarrimento” per la regia di Lucia Calamaro, vincitrice di tre premi Ubu e del premio Hystrio alla drammaturgia (in programma sabato 3 dicembre). A seguire: “Una ragazza come io” con la travolgente Chiara Francini (8 gennaio 2023); “Le sorelle Robespierre” con Alessandro Fullin e Simone Faraon (21 gennaio); “Com'è ancora umano lei, caro Fantozzi” con Anna Mazzamauro ( 17 febbraio); “Così è (o mi pare)” con Elio Germano ( 18 marzo); e per finire una sera all’l’opera con “La Bohème” (15 aprile).

Anche il Teatro famiglie avrà il suo abbonamento infatti per chi volesse approfittare c’è la possibilità di comprare tutto il pacchetto dei quattro spettacoli domenicali a € 25.00. Il 18 dicembre “Pulcetta dal naso rosso di Kosmocomico Teatro. Il 15 gennaio lo straordinario Gek Tessaro e il suo Libero Zoo. Il 19 febbraio la compagnia Luna e Gnac presenta Pam! Parole a matita. Il 19 marzo si chiude la rassegna con le evergreen bolle di sapone con Alekos soprannominato il poeta delle Bolle.

Info: www.teatroastrabim.it - info@teatroastrabim.it, + 39 351 53 65 686, www.liveticket.it.