Prosegue il cantiere della pista ciclabile, scatta la chiusura di via Panoramica

L'amministrazione comunale di Riccione informa che per consentire i lavori di proseguimento della pista ciclabile di viale XIX Ottobre, nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 febbraio dalle 7:00 alle 18:00 verrà interdetto al traffico viale Panoramica nel tratto compreso tra viale Galliano e viale XIX Ottobre. (Eccetto bus). Inoltre in viale XIX Ottobre per chi proviene da Cattolica, sarà obbligatorio svoltare in viale Cirene per proseguire verso la stazione.