Altre cinque strade si colorano di rosso, prosegue la riqualificazione delle vie del centro storico

Sono in via di conclusione alcuni recenti interventi che hanno riguardato la riqualificazione e la riasfaltatura di colore rosso in altre cinque vie del centro storico, un intervento che va ad ampliare la rete delle vie di colore rosso, realizzata nell'ambito dell’anello? delle nuove piazze. Oltre infatti ai lavori già conclusi la scorsa settimana, che hanno visto la riqualificazione di 3 importanti vie, come un tratto di Via Gambalunga, Via Angherà e il Vicolo Mastini - tra lunedì e martedì - termineranno anche le riqualificazioni in asfalto rosso che riguardano la Via Brighenti, nel tratto tra via Bertani e Corso D’Augusto e la Via Bufalini, nel tratto dalla via Guerrazzi fino al Corso D’augusto. Una riqualificazione che si aggiunge all’intervento coordinato, che ha riguardato sinora 24 tra vie e piazze del quadrante urbano storico di Rimini.