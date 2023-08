Proseguono i lavori per il prolungamento del sottopasso della Stazione, quasi ultimati gli scavi

Procede come da cronoprogramma l’opera in carico a Rfi per il prolungamento del sottopasso centrale della Stazione di Rimini. Dopo la conclusione, a maggio 2022, della prima fase delle opere (realizzazione delle strutture di sostegno provvisorie e della soletta contro terra superiore della nuova porzione di sottopasso in corrispondenza dei binari da 7 a 11), sono state ultimate le attività di realizzazione delle strutture di sostegno provvisorie in corrispondenza dei binari da 12 a 16, compresa anche la soletta contro terra superiore del nuovo sottopasso e la modifica del piano del ferro e della linea di alimentazione elettrica dello scalo lato mare della stazione di Rimini.

Completate le pareti laterali e il soffitto del futuro sottopasso, sono in fase di ultimazione le attività di scavo per un totale di circa 50 metri, cui seguirà la realizzazione della soletta inferiore. In parallelo si sta procedendo anche con la messa a punto della progettazione dei lavori di miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile del sottopasso Grattacielo. Dopo l’estate, in raccordo anche con la progettazione dell’estensione del Metromare fino alla Fiera, partono i lavori al sottopasso di viale Principe Amedeo. Il piano dei lavori è diviso in due macro attività: lato mare e lato città, per evitare la chiusura del sottopasso durante i mesi estivi. Da settembre 2023 a maggio 2024 il sottopasso sarà chiuso per consentire le lavorazioni contemporanee su entrambi i fronti.

Si procede anche con i lavori di realizzazione del nuovo padiglione lato mare, dove sono attualmente in fase di realizzazione le rampe di uscita e la relativa nuova copertura e, nel corso del 2024, verranno realizzate le finiture e gli impianti in corrispondenza della discenderia e del nuovo sottopasso, nonché la riqualificazione del sottopasso esistente. Il completamento di queste attività è previsto a novembre 2024.

Gli altri interventi

Gli interventi a carico di Rfi, per un importo complessivo di circa 11,5 milioni di euro, sono destinati a rivoluzionare l’accessibilità della stazione centrale di Rimini e a migliorare qualità urbana e collegamenti di una delle porte di accesso della città, avvicinando centro storico e mare. I lavori comprendono anche la successiva riorganizzazione dell’atrio storico della stazione, con la predisposizione di nuovi percorsi pedonali e di sistemi automatizzati (scale mobili e ascensori) per garantire la piena accessibilità e funzionalità, attraverso anche l’innalzamento del primo marciapiede per migliorare la salita e discesa dei viaggiatori.

Infine, è prevista la realizzazione del nuovo sottopasso lungo il percorso della ciclabile del parco Ausa, in sostituzione di quello esistente. Sarà un’infrastruttura più ampia e confortevole in connessione con la rete di percorsi ciclopedonali esistenti. Anche in questo caso le opere saranno realizzate da Rfi.