Protagonisti di due risse in discoteca: il Questore firma il Daspo urbano per altrettanti giovani

Al termine di due distinte inchieste dei carabinieri di Riccione, che hanno indagato su altrettante risse scoppiate in una discoteca sulla collina, il Questore di Rimini ha emesso nei confronti dei rispettivi responsabili i Daspo urbani che vietano loro di frequentare il locale e le sue adiacenze per il prossimo anno. A finire nei guai sono stati un 24enne e un 25enne entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati che vanno da furto, danneggiamento, porto di armi, ricettazione e minaccia, rissa aggravata fino a lesioni personali. In un caso la vittima aveva riportato gravi lesioni, con una prognosi di 60 giorni, mentre nell'altro le ferite erano state più lievi.

I provvedimenti di divieto di accesso e avvicinamento ai locali sono misure di prevenzione di competenza dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, rientranti nelle categorie di ‘divieto di accesso ad aree urbane’, comunemente detti ‘Dacur’, la cui disciplina è stata modificata nel 2020 all’indomani dei tragici fatti che portarono alla morte del ventiduenne Willy Monteiro Duarte. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro. La Divisione Anticrimine della Questura istruisce tali provvedimenti in relazione a tutti i fatti più rilevanti che accadono nella Provincia al fine di prevenire episodi di violenza tra ragazzi, molto spesso frutto di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Si tratta, infatti, di intervenire per evitare maggiori conseguenze, a tutela dei giovani che frequentano locali di intrattenimento, e ricadute negative sull’ordine e la sicurezza pubblica, che generano allarme nella comunità.