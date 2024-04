Proteggiamo gli adolescenti dal meningococco B: introdotta l’offerta vaccinale gratuita

Il nuovo Piano di prevenzione vaccinale della regione Emilia-Romagna arricchisce da quest’anno l’offerta gratuita rivolta agli adolescenti introducendo la vaccinazione contro il meningococco B. Il meningococco è un batterio che può essere presente nelle alte vie respiratorie (naso e gola) senza dare sintomi (cosiddetti portatori sani) ma, in alcuni casi, riesce ad arrivare fino alle meningi o a diffondersi in tutto l’organismo provocando infezioni gravissime (meningiti o sepsi). Se la diagnosi è tempestiva le possibilità di cura sono migliorate rispetto al passato ma, ancora oggi, la malattia può avere conseguenze molto serie.

Il vaccino costituisce la principale difesa, sicura ed efficace, contro la malattia invasiva causata dal meningococco B. La malattia può colpire ogni età ma sono più a rischio i bambini al di sotto dei 5 anni, per i quali è già prevista l’offerta vaccinale a partire dal 3° mese di vita, seguono gli adolescenti e i giovani adulti. A partire dall’anno 2024, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto l’offerta gratuita del vaccino ai seguenti gruppi di età: ragazze e ragazzi nati nel 2011 che, dopo il compimento dei 13 anni, riceveranno un invito della Pediatria di Comunità; ragazze e ragazzi nati nel 2007 che potranno effettuare la vaccinazione presso le Pediatria di Comunità, previa prenotazione. La gratuità è mantenuta entro il compimento del 18° anno.

In soggetti già vaccinati per il meningococco B, una dose di richiamo viene offerta se trascorsi almeno 5 anni dal precedente ciclo. La nuova offerta vaccinale introdotta arricchisce la protezione vaccinale rivolta all’adolescente, implementando l’offerta del vaccino anti meningococco ACWY prevista per i 13enni.

Come accedere

Per prenotare la vaccinazione per le ragazze e i ragazzi nati nel 2007 contattare:

Rimini: Sportello Pediatria di Comunità, c/o Colosseo – piano terra, oppure telefonare allo 0541-707512/16 dal lunedì al venerdì ore 8-14; mail vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it

Riccione: Sportello Pediatria di Comunità, via Formia 14 (Palazzina Direzione Medica) oppure telefonare allo 0541 - 608681 lunedì, mercoledì e giovedì ore 8-14; mail vacc.pediatriche.rn@auslromagna.it.