Protesta degli ambientalisti: "Con la Beach Arena la specie Fratino a rischio. Male anche i tigli tagliati"

Le associazioni ambientaliste scrivono una lunga lettera rivolta al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, ponendo l’attenzione su due temi legati all’ambiente. Uno tema riguarda ciò che accadrà sulla spiaggia libera dell’ex Colonia Bolognese, dove sorgerà la Beach Arena. Il secondo è riferito a un taglio di alberi in via Bramante. Nel corposo documento risolvo all’amministrazione, le associazioni ambientaliste pongono all’attenzione. “L’amministrazione ha promosso di nuovo quest’anno a Miramare, sulla spiaggia libera ex Bolognese, gli spettacoli della Beach Arena che occuperanno già da questo mese e per tutta l’estate l’intera spiaggia, sottraendola di fatto alla libera fruizione da parte dei cittadini e di un turismo alternativo. Ma in quella spiaggia, ultimo vero varco a mare sopravvissuto alla edificazione della nostra costa, negli ultimi anni erano tornati a svilupparsi elementi importanti di naturalità, con forme di vegetazione costiera e nidificazione di Fratino, specie ornitica ormai rara e rigorosamente protetta dalle norme italiane ed europee”.

E sul tema intervengono: “Avevamo proposto ed ottenuto positivamente dall’assessore Anna Montini la recinzione di un ampio spazio di spiaggia a tutela dei nidi di Fratino, che l’aveva infatti ottimamente utilizzata. La preparazione della spiaggia per gli eventi Beach Arena prevede però ora la fresatura e il livellamento della intera area, con eliminazione totale della vegetazione e drastica riduzione verso sud del recinto dei fratini a misure e localizzazione del tutto insufficienti”.

Il secondo tema riguarda il taglio di alcuni alberi: “Abbiamo appreso del taglio di un intero filare di Tigli, giovani e sani, in via Bramante ai margini del Parco Fabbri, più altre piante all’interno del parco. Gli stessi alberi per i quali le associazioni ambientaliste si erano fortemente battute al momento della realizzazione della condotta Psbo nei parchi cittadini, progettata col righello senza tener conto delle piante esistenti. Questo progetto è opera degli stessi raffinati progettisti o uffici? Quegli alberi erano a servizio di tutti i cittadini e non solo del supermercato che verrà, uno dei tanti in città, che porterà in zona molto altro traffico ed inquinamento. E tutto questo in periodo di nidificazione uccelli, quando lo stesso Regolamento del verde vieta potature e taglio di piante in città”.

Ora gli ambientalisti invitano il sindaco ad un incontro, in programma nella giornata del 21 giugno, per una ripresa del confronto tra amministrazione e associazioni ambientaliste.