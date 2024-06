La protesta dei baywatch riminesi, presidio dopo il lavoro. "Pericolo sicurezza in pausa pranzo"

I marinai di salvataggio della Provincia di Rimini si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di lunedì (3 giugno), in piazzale Boscovich, per manifestare tutto il loro dissenso di fronte alle ordinanze balneari emanate da Regione e Guardia Costiera. In particolare gli addetti del salvataggio continuano a lamentare un problema di pubblica sicurezza sul litorale: si riferiscono alla fascia oraria 12,30-14,30 nella quale si procede con un addetto che deve badare alla propria torretta e anche all’area rimasta scoperta per garantire la pausa pranzo del collega più vicino. Inoltre non convince nemmeno l’ordinanza con cui viene richiesto agli stabilimenti balneari di installare centinaia di boe in plastica, grandi 80 centimetri, a 50 metri dalla riva e a 25 metri una dall’altra: secondo gli addetti questo intervento rischia di complicare e di intralciare le operazioni in caso di soccorso in mare. In una recente nota i Marinai di salvataggio autorganizzati hanno poi spiegato come “in pratica veniamo oberati di responsabilità che non possiamo garantire, poiché mancano le adeguate condizioni per farlo. Perciò vogliamo dirlo a chiare lettere: riteniamo ci sia un problema di pubblica sicurezza sul litorale di Rimini e provincia in questa stagione”.