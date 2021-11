Proteste dei “rider” di Glovo e sciopero dei lavoratori Hera, Bellini: "Serve intervento del Prefetto"

Dopo le proteste dei “rider” di Glovo e lo sciopero dei lavoratori Hera ad intervenire sul tema del lavoro e dei diritti dei lavoratori è il vice sindaco di Rimini, Chiara Bellini che in una nota spiega come queste due situazioni rappresentino "Un grido di allarme a cui il Comune di Rimini è intenzionato a rispondere facendo da ponte ed aprendo il confronto con le parti sociali e le istituzioni interessate. Problematiche purtroppo diffuse su tutto il territorio nazionale e che, oltre al tema della tutela occupazionale, chiamano in causa quello della sicurezza del lavoro e della tutela della salute. Per questo trovo che la sede istituzionale migliore e corretta in cui affrontarli sia quello di un tavolo di crisi prefettizio, che dunque chiederemo di convocare al Prefetto. Ritengo infatti che sia attraverso una analisi condivisa e l’approfondimento dei singoli casi avremo la possibilità di intervenire al meglio per cercare una soluzione ai segnali di disagio che coinvolgono diversi lavoratori del nostro territorio e, con loro, tante famiglie che non possiamo lasciare sole in questo momento di difficoltà".