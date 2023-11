Protezione civile, la carica dei mille volontari. Eletto il nuovo direttivo, Zecchin presidente

A seguito dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, svolta il 15 novembre, sono risultati eletti i componenti del Consiglio Direttivo per il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Rimini. Successivamente, con delibera effettuata durante la riunione degli eletti in data 22 novembre, si sono determinate le seguenti cariche: Carlo Cesare Zecchin presidente; Michele Stabellini vicepresidente; Paola Bastoni responsabile segreteria; Paola Serra responsabile Tesoreria Economato; Angelo Comuniello consigliere; Maurizio Carapelli consigliere; Alessandro Donati consigliere; Marco Stefano Duca consigliere; Mirco Filippi consigliere.

Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Rimini è un ente del Terzo Settore - Odv di secondo livello - che si occupa della gestione del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rimini e nella fattispecie conta 35 associazioni affiliate per un totale di 1.266 volontari registrati, dei quali 1.051 operativi.

L’Ente si occupa - per tutte le tipologie di Emergenza in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale - nella gestione del personale volontario e delle attrezzature della Colonna Mobile Regionale dell’Emilia Romagna. Le sempre più frequenti emergenze derivanti dal global warming e all’impatto antropico sul territorio, implicano una corposa richiesta di volontariato, sempre più specializzata (come ad esempio è accaduto nei recenti eventi alluvionali in Romagna e Toscana). Alcuni numeri dell’anno trascorso 2023 (fino a ottobre): attività pianificate (presidi, attività preventive) 1.180 unità (giornate per persona), emergenze 1.874 unità (giornate per persona), formazione dei volontari 245 unità (attestati rilasciati).