Protezione civile, l’assessore Uguccioni assegna la sede alla nuova associazione di volontari

Sono pronti a intervenire ventiquattr’ore su ventiquattro in caso di emergenze legate a eventi eccezionali o anche per attività ordinarie, a supporto della città e della comunità.

Sono i volontari dell’”Associazione di volontariato città di Cattolica” a cui ieri l’Assessore alla Protezione civile Alessandro Uguccioni ha consegnato le chiavi della nuova sede che si trova sotto gli uffici della Polizia locale, in piazza Roosevelt.

A gennaio scorso, l’Amministrazione comunale aveva siglato in sala Giunta, la convenzione per avvalersi della collaborazione dell’associazione nelle attività di protezione civile. A mettere la firma sull’atto, per Palazzo Mancini, il dirigente Baldino Gaddi, alla presenza della sindaca Franca Foronchi, mentre per l’associazione, il presidente Tiziano Gian Vincenzo Tamagnini.

“Siamo grati a questi volontari che hanno deciso di mettersi, gratuitamente, al servizio della nostra comunità e del territorio – commenta la sindaca Foronchi – è un grande esempio di cittadinanza attiva. Sono tutte persone formate, pronte ad essere di supporto in ogni momento. E il loro contributo alle attività di protezione civile è molto prezioso perché sono tutti della zona, conoscono bene il nostro territorio e le sue caratteristiche”.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante sul quale mi sono impegnato, insieme con il consigliere Roberto Franca, e ora Cattolica ha una nuova associazione di volontari di Protezione civile – commenta l’Assessore Uguccioni – Sono una risorsa fondamentale per il nostro territorio a tutela della sicurezza dei cittadini. E c’è sempre più bisogno di persone come loro. Per questo invito tutti a entrare a far parte dell’associazione e a diventare volontari”.

Ma ecco le attività che l’associazione può svolgere, sotto il controllo e coordinamento del Comune in collaborazione con le forze di Polizia presenti sul territorio e nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile, di recente approvazione, presentando anche proposte e progetti specifici ed utilizzando esclusivamente i propri soci volontari: di gestione dei canali social dedicati al volontariato quale strumento di informazione per i cittadini sul tema e sulle attività di Protezione civile, di vigilanza sul rispetto del patrimonio ambientale e naturale, di prevenzione e disponibilità telefonica nella fase di attenzione/preallarme prevista dal Piano Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la struttura istituzionale comunale o comunque su specifica richiesta da parte del Sindaco o del responsabile del Settore Protezione Civile, di collaborazione e/o supporto alle iniziative istituzionali dell’Amministrazione Comunale, di monitoraggio delle aste fluviali presenti nel territorio comunale, formazione e aggiornamento del personale volontario.