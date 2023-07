“La Protezione civile sono anch’io”, al via i campi scuola rivolti ai giovani

Riparte l’iniziativa rivolta ai giovani che offre la possibilità di vivere un’esperienza per conoscere da vicino il mondo del volontariato e nello specifico della Protezione civile. Rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti consapevoli di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. È l’obiettivo dei campi scuola “La Protezione Civile sono anch’io”, organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato che, dalla sua prima edizione nel 2007, ha coinvolto e formato oltre quarantamila giovani tra i 10 e i 16 anni.

In un percorso formativo di una settimana, articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, i giovani partecipanti potranno acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere quotidianamente nella propria comunità, per tutelare sè stessi e l’ambiente in cui vivono.

Sono oltre 270 i campi scuola attivati su tutto il territorio nazionale. In provincia di Rimini è attivato a cura dell'associazione Explora Campus, il centro in via Carpinello a Santa Giustina di Rimini, con un percorso formativo che si svolge dal 19 luglio al 26 luglio che si articola su più livelli facendo interagire i giovani partecipanti con le attività proprie di "chi fa" protezione civile, stimolando consapevolezza di un proprio ruolo attivo e partecipativo.