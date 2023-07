Provano a rubare degli scooter sul lungomare ma i testimoni chiamano il 112, un giovane arrestato

Nella serata di domenica, 23 luglio, gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un giovane italiano per il reato di tentato Furto aggravato in concorso. Sono le 23,30 quando giunge una chiamata al Numero di emergenza del 112 - Nue, nella quale viene segnalata presso il Lungomare Murri, all’altezza del bagno 44, la presenza di due uomini sospetti che armeggiano su più ciclomotori, tentando di asportare le placchette di sicurezza e di collegare i fili di avviamento, col fine di portarli via.

Immediatamente giungono sul posto gli agenti che riescono a fermare uno dei due giovani, mentre l’altro fugge, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti, quindi, constatati i danneggiamenti segnalati, hanno restituito al proprietario uno degli scooter che i due uomini avevano tentato di portare via.

In considerazione dei fatti accaduti, il ragazzo è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo fissato durante le prossime ore.