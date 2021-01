Prove difficili attendono Francesco Aquila nella cucina di MasterChef

MasterChef Italia torna giovedì 14 gennaio, alle 21.15 su Sky con nuove sfide sempre più difficili per i 16 aspiranti chef rimasti in gara tra cui il maitre bellariese Francesco Aquila. La Mystery Box di questa settimana nasconde cibi afrodisiaci, un mix delle pietanze famose per accendere il desiderio. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli illustreranno ai concorrenti le proprietà di questi ingredienti e li sfideranno a preparare un piatto che esalti le loro qualità. Solo tre concorrenti avranno l’occasione di far assaggiare il loro piatto ai giudici a cui spetterà il compito di scegliere il vincitore della sfida.

Nel quinto appuntamento con il cooking per l’Invention Test arriverà in cucina chef Nino Rossi, una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz, a Santa Cristina d'Aspromonte, vicino Reggio Calabria, che porterà tre delle sue creazioni. Al centro della prova ci sarà la cucina calabrese, per troppo tempo relegata a una tradizione casalinga ma in realtà piena di pietanze gustose e uniche. Il vincitore della Mystery Box avrà la possibilità di conoscere i piatti e confrontarsi con lo chef Rossi per apprendere i segreti e le procedure giuste per utilizzare gli ingredienti, prima di assegnare ai suoi avversari il piatto stellato che dovranno replicare. Chi riuscirà a portare davanti ai giudici un piatto degno di chef Nino Rossi vincerà la sfida diventando così capitano della sua brigata nella prova in esterna.

Valeggio sul Mincio, un piccolo comune in provincia di Verona, sarà la location in cui i concorrenti si sfideranno questa settimana, per una prova che vedrà protagonista il piatto tipico di questa zona e una leggenda piena d’amore. Gli aspiranti chef, divisi in due brigate, la rossa e la blu, si sfideranno per servire ai commensali, esperti delle pietanze locali, dei piatti il più possibile vicini alla tradizione. La squadra perdente dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test. Chi si farà prendere dalla grande tensione della sfida e presenterà un piatto non all’altezza della Masterclass dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Continua, inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), MasterChef Magazine, la rubrica in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Nelle puntate di questa settimana, a partire dal 15 gennaio: uno degli aspiranti chef si cimenterà nuovamente con una delle prove della scorsa serata di MasterChef Italia, lo chef Franco Aliberti nella rubrica “Cucina Antispreco” ci svelerà come realizzare un piatto utilizzando tutte le parti di un solo ingrediente; per la rubrica “Locatelli’s Home Cooking”, il giudice Giorgio Locatelli realizzerà una delle ricette che ama realizzare per i propri familiari; Valerio Braschi (vincitore della sesta edizione), anche questa settimana, in “Punti di vista” realizzerà insieme a uno dei concorrenti della nuova edizione di MasterChef Italia un piatto partendo dallo stesso argomento; Michelangelo Mammoliti, chef con due stelle Michelin, per la rubrica “L’orto dello chef” realizzerà un piatto con gli ortaggi del proprio orto; mentre in “Io in un boccone” uno dei concorrenti della Masterclass mostrerà la propria idea di cucina attraverso la preparazione di alcuni amuse bouche; il pastry chef Andrea Tortora realizzerà una ricetta per una colazione stellata per la rubrica “Happy Breakfast”; uno degli aspiranti chef nella rubrica #instafood creerà la propria versione di uno dei piatti che spopolano più sui social; uno dei partecipanti alla Masterclass, per la rubrica “La domenica secondo me”, realizzerà il piatto che caratterizza la propria domenica; mentre in “Mistery a metà” i giudici di Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dovranno cimentarsi ancora con due delle prove più iconiche: la Mystery Box e la cucina a staffetta.