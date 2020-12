Provincia, bilancio approvato: sulle partecipate al via l'iter per uscire da Start

Dopo il parere favorevole espresso lunedì dall’Assemblea dei sindaci, martedì pomeriggio si è concluso l’iter di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023. Il Consiglio provinciale lo ha infatti approvato a maggioranza (contraria l’opposizione). C’è continuità con il Bilancio dello scorso anno, nel senso che prosegue il rilancio dell’Ente in un quadro di ritrovata solidità finanziaria e, dopo gli anni dei tagli di risorse, si consolida e rafforza il piano di investimenti avviato nel 2019 per la manutenzione delle scuole e delle strade di competenza provinciale. “E’ un bilancio che ha implicato moltissimo lavoro – dichiara il presidente Riziero Santi – e che è stato implementato da una struttura, voglio ancora una volta ricordarlo, decisamente ridotta rispetto al passato, meno di un terzo dei dipendenti di cinque anni fa, struttura a cui va pertanto un plauso per l’impegno costante profuso.”

L'effetto del Covid-19 sul Bilancio dell’Ente si è tradotto in una perdita di gettito dell’imposta provincial di trascrizione nella primavera 2020 di circa 2,5 milioni di euro, perdita ampiamente bilanciata dai trasferimenti statali ricevuti dall’Ente. Superata la fase del lockdown il gettito dell’ipt si è riallineato alle annualità precedenti, mentre il gettito dell’altra entrata tributaria dell’Ente, l’addizionale sulla Rca auto ha sostanzialmente tenuto durante tutto l’anno. In questo quadro il Bilancio del prossimo triennio conferma, fra spese finanziate dall’Ente per 4 milioni di euro e spese finanziate da trasferimenti dello Stato e della Regione per oltre 5,5 milioni di euro, l’impegno della Provincia di Rimini per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici, soprattutto con riferimento agli adeguamenti sismici, e con 7,3 milioni di euro nel solo 2021 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.

Lavori e investimenti

Oltre alla ripartenza, ad inizio anno, dei lavori per la palestra del “Valgimigli” di Viserba, ecco alcuni dei principali interventi di edilizia scolastica previsti per il 2021 (risorse 2020 e 2021):

- adeguamento sismico Liceo “Einstein” di Rimini per euro 1.538.000,00;

- adeguamento sismico della sede polivalente “Volta-Fellini/Savioli” di Riccione (“ex Pascoli”) per euro 2.855.500,00;

- adeguamento sismico e ricostruzione della palestra dell’I.T.E. “Valturio” di Rimini per euro 4.157.902,92;

- adeguamento sismico sede centrale dell’I.P.S.S.I.A. “Alberti” di Rimini per euro 4.431.812,70;

- demolizione e ricostruzione della succursale dell’I.P.S.S.I.A. “Alberti” di Rimini per euro 1.543.546,00;

- ristrutturazione delle facciate del Gobetti (e palestra) e del Molari per euro 1.115.000,00;

- ampliamento I.S.I.S.S. “T. Guerra” di Novafeltria per realizzazione laboratori per euro 450.000,00

In tema di viabilità alcuni degli interventi programmati per il 2021:

- tappeti e manti Covid per euro 2.259.806,41;

- barriere e segnaletica verticale per euro 330.000,00;

- ispezione ponti pe euro 46.341,99;

- SP36 frana al km 5+730 per euro 150.000,00;

- SP118 frana al Km 3+300 per euro 100.000,00;

- SP41 frana al Km 12+650 per euro 200.000,00;

- SP84bis ponti ai Km 8+950 e 9+300 per euro 250.000,00;

- SP17 frana al Km 16+780 per euro 250.000,00;

- SP69bis ponte al Km 0+900 per euro 946.553,27;

- SP14 ponte Verucchio per euro 1.280.000,00;

- Rotatoria SP14/SP73 per euro 350.000,00;

- SP76 ponte Km 6+400 per euro 500.000,00;

- SP107 ponte Km 0+050 per euro 650.000,00;

- 41 Km 11+500 per euro 451.069,97

Le partecipate

Come negli anni precedenti, determinanti al raggiungimento dell’equilibrio finanziario del bilancio, sono risultate le operazioni di razionalizzazione delle spese effettuate, sia con riferimento al personale (oggi la Provincia conta 84 dipendenti rispetto ai 270 di appena cinque anni fa e la spesa è passata da 10 a 4,5 milioni di euro) sia alle spese per affitti e di gestione delle società partecipate.

In tema di partecipate è stata poi approvata, sempre a maggioranza, la loro revisione ordinaria al 31 dicembre 2019. Come spiegato dal presidente Santi “prosegue l’opera di razionalizzazione, e dopo l’uscita negli ultimi tre anni da Tper, Fer, Geat, Sapir e Ervet ora usciamo da Credit Agricole e da GAL Altra Romagna. Restiamo in quelle che reputiamo partecipate strategiche rispetto alle nostre funzioni: Rimini Congressi, Caar, Lepida, Romagna Acque, Amr e Pmr, mentre nel 2021 partiranno le procedure per la nostra uscita da Start Romagna. Ma razionalizzazione non significa soltanto dismettere e in questa ottica, di essere presenti dove è importante per il territorio che la Provincia ci sia, è nostra intenzione tornare presto in UNI.Turim".