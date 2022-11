Provincia ed i nodi da risolvere: "L'interconnessione fra costa e entroterra non è più rinviabile"

"L'attuale composizione del consiglio Provinciale vede sostanzialmente scoperti i comuni della Valconca e della alta Valmarecchia, che rappresentano oltre la metà dei comuni complessivi e coprono quasi i due terzi del territorio provinciale". E' l'osservazione che il sindaco di Bellaria e Igea Marina, Filippo Giorgetti, presenta al neo presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad.

Come premesse, Giorgetti si è completato col primo cittadino di Rimini "per la vittoria alle elezioni per la Presidenza della Provincia e per lo stile di questa campagna elettorale, rispettoso, pacato, corretto. Sono fiducioso che Jamil saprà svolgere il ruolo di Presidente nel modo migliore, coinvolgendo gli amministratori e facendo squadra come il momento economico e politico attuale richiede. Vorrei anche salutare Riziero Santi per il lavoro svolto e, appunto, lo spirito di collaborazione con i sindaci durante il suo mandato. L'esito delle elezioni era preventivato, visto il sistema di voto che coinvolge solo sindaci e consiglieri Comunali; ritengo però molto positivo l'impegno dei 120 amministratori che mi hanno sostenuto e votato permettendo, con grande senso di responsabilità democratica, di raggiungere una affluenza superiore al 74% e che nonostante il risultato finale fosse scontato hanno affrontato ore di macchina per votare e rappresentare i territori".

"Nasce però una inevitabile riflessione - evidenzia -: l'attuale composizione del consiglio Provinciale vede sostanzialmente scoperti i comuni della Valconca e della alta Valmarecchia, che rappresentano oltre la metà dei comuni complessivi e coprono quasi i due terzi del territorio provinciale. Partendo proprio da questa considerazione termino questo ragionamento aperto con due auspici: il primo è che questa sia l'ultima volta che si voti con l'attuale sistema elettorale per la Provincia, è evidente che non rappresenta la vera percezione dei cittadini; infatti poco più di due mesi orsono le elezioni politiche hanno espresso una predilezione territoriale per il governo di centro destra mentre oggi con il sistema ponderato e di secondo livello ci troviamo con inevitabili percentuali più che ribaltate. Il secondo auspicio lo rivolgo al neo presidente: gli affido alcune idee e proposte che in queste settimane abbiamo elaborato con tanti comuni sul territorio perchè possa farle sue e portarle avanti".

Tra queste, "la permeabilità e la interconnessione fra costa e entroterra sono non più rinviabili: la nuova Marecchiese è una priorità come lo sono altre direttrici quali la Flaminia-Conca ad sempio; un altro spunto è che la Provincia deve essere sempre più la casa dei comuni per le procedure di gara, bandi e Pnnr accelerando il processo in corso; così come deve svolgere un ruolo perequativo sul traporto pubblico sostenendo la mobilità di connessione dei piccoli comuni verso i centri aggregativi. Infine, visto anche il ruolo di presidente di Visit Romagna, insieme alla Provincia si deve perseguire con maggiore determinazione ed efficacia la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico, storico, di wellness, che l'entroterra può fornire arricchendo l'offerta turistica della Riviera Romagnola".