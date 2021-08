Provinciale Santarcangelese, senso unico alternato per lavori di Hera alla rete idrica

I lavori in via Santarcangelese rientrano in un intervento complessivo, realizzato da Hera con un investimento di circa 2,5 milioni di euro a carico di Romagna Acque

Da lunedì sarà in vigore il senso unico alternato in un tratto della Sp14 “Santarcangelese” per consentire i lavori di Hera alla rete idrica. Il tratto interessato, di circa un chilometro, è quello compreso tra via Gavine e la rotatoria all’intersezione tra viale Marini, le vie Cupa e Celletta dell’olio.

I lavori in via Santarcangelese rientrano in un intervento complessivo – realizzato da Hera con un investimento di circa 2,5 milioni di euro a carico di Romagna Acque – per garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovamento delle condutture di diverse vie (Marini, Cupa, Santarcangiolese, Dalla Chiesa, Trasversale Marecchia e Ceccarino), così da limitare le rotture delle tubazioni.

Fino al termine dei lavori, previsto entro il 15 ottobre, nel tratto interessato della Sp14 saranno dunque in vigore il senso unico alternato h24 regolato da impianto semaforico e il limite dei 30 km/h. L’Amministrazione comunale, in ogni caso, potrà sospendere temporaneamente il cantiere in caso di eventi o manifestazioni che interessino la viabilità oggetto dell’ordinanza, pubblicata integralmente sul sito del Comune.