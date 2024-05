Psicologo accusato di violenza sessuale sulla paziente: chiesta la condanna e l'interdizione dalla professione

Una pesante condanna a 9 anni di reclusione, oltre all'interdizione dalla professione, è la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani nei confronti di uno psicologo 52enne accusato di aver violentato una sua paziente 25enne. La vicenda era emersa nel 2019 quando la presunta vittima aveva sporto una denuncia nei confronti del professionista che, nel corso di una seduta, sarebbe stata indotta a consumare un rapporto sessuale. La giovane, sofferente di crisi d'ansia, nel tempo si era rivolta a diversi psicologi che non erano riusciti a farla uscire dallo stato di prostrazione in cui si trovava fino a quando si era ricolta al 52enne. La ragazza, nel corso delle visite, si sarebbe sottoposta a tecniche di iperventilazione, digitopressione e anche ipnosi. Durante lo stato di trance nel quale sarebbe stata indotta era avvenuta la presunta violenza in quanto, secondo la denuncia, la paziente era in completa balìa del professionista e non si sarebbe resa conto di quello che accadeva.

Solo in un secondo momento la 25enne avrebbe realizzato che ci sarebbe stato realmente del sesso con lo psicologo e che non sarebbe stato il frutto della sua immaginazione alterato dalle tecniche utilizzate dal terapista. In seguito alla denuncia, la ragazza era stata sottoposta a una perizia disposta dal pubblico ministero in base alla quale il perito era giunto alla conclusione che, in quei momenti, la presunta vittima si trovava in condizioni di inferiorità psichica in quanto lo psicoterapeuta le aveva inibito la possibilità di essere consapevole di quello che le accadeva, e quindi non era certo in grado di essere consenziente. Il professionista era stato quindi rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale.