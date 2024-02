Al via in municipio lo sportello dello psicologo di quartiere

Sarà attivo da domani, 28 febbraio, lo sportello dello Psicologo di Quartiere. Ogni mercoledì mattina i cittadini potranno rivolgersi gratuitamente in Municipio ad uno psicologo professionista per avere supporto a problematiche diverse legate alla famiglia e all’educazione dei figli, alle dipendenze, al sostegno psicologico e orientativo degli adolescenti e dei giovani, più in generale, ad ogni tipo di fragilità rivolto a tutte le fasce d’età. Il nuovo servizio si inserisce nell’ambito del progetto del Distretto Socio- Sanitario di Riccione.

“Lo sportello psicologico – spiega l’assessore ai Servizi Educativi, Paolo Ottogalli - costituisce di fatto il primo interfaccia del cittadino che sente, per sé o per i propri familiari, la necessità di essere sostenuto dal punto di vista psicologico andando ad agire su situazioni di criticità prima che si cronicizzino o degenerino in condizioni di marginalità ed estrema sofferenza. Il comune di Coriano allestirà uno spazio di ascolto dedicato dove ci si potrà rivolgere anche per ricevere consigli ed essere indirizzati verso le competenti figure del servizio sociosanitario territoriale”. Lo Psicologo di Quartiere sarà presente ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 in piazza Mazzini, 15.