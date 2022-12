Pubblicato il bando per il servizio civile, la città di Riccione mette a disposizione otto posti

Pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di

intervento di Servizio civile universale. Si tratta di progetti annuali di volontariato dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 10 febbraio 2023 alle 14. Il Comune di Riccione mette a disposizione 8 posti: 1 posto disponibile presso la sede del Settore servizi alla persona e alla famiglia - socialità di quartiere per il progetto "Minori & Giovani: noi siamo futuro"; 2 posti disponibili presso la sede Biblioteca Comunale - Centro della Pesa per il progetto "Minori & Giovani: noi siamo futuro"; 2 posti disponibili presso la Scuola dell'infanzia Mimosa per il progetto "Scuola: comunità e integrazione "; 2 posti disponibili presso la Scuola dell'infanzia Villaggio Papini per il progetto "Scuola: comunità e integrazione"; 1 posto disponibile presso la sede Centro Diurno per Anziani Felice Pulle' per il progetto “Abil-Mente”.

“ll Servizio Civile Universale – ha detto l’assessora alle Politiche sociali e famiglia Marina Zoffoli -

rappresenta un’importante opportunità di formazione e di crescita personale e professionale. Un'esperienza molto importante che permette ai giovani che partecipano di venire a contatto diretto con le realtà del territorio, conoscerle e poter dare un aiuto e un sostegno concreto alla comunità. Un anno che consiglio a tutti come una importante opportunità ed esperienza di vita. Un progetto quello del nostro Comune che punta a importanti obiettivi: favorire la partecipazione civica, coinvolgere i giovani e lavorare nelle scuole per l’integrazione”.