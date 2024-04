Pug comunale, incontro tra tecnici e amministratori per la Coriano dei prossimi anni

Si è svolto un incontro tra tecnici comunali e amministratori per delineare la Coriano dei prossimi anni attraverso il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), strumento di pianificazione strategica e di governo del territorio. “Dopo il quadro conoscitivo adesso parte la fase operativa - afferma la vicesindaca con delega all’Urbanistica, Domenica Spinelli - con l’aggiornamento dell’Ufficio di piano che sarà dotato di nuove figure interne con competenze specifiche in materie quali l’ambiente, la rigenerazione, l’ambito giuridico-finanziario e la comunicazione. A breve andremo a pianificare una serie di incontri per la consultazione preliminare con gli Enti nell’ambito del percorso partecipativo richiesto dalla legge. Questa mattina con il sindaco e la giunta ho voluto affrontare l’analisi delle criticità del territorio comunale che ha richiesto approfondimenti specifici per consentire di effettuare le opportune scelte e portare in giunta l’adozione del nuovo Pug entro l’anno".