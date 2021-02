Pugni e schiaffi tra ragazzini in centro storico, l'aggressore è un minorenne

E' un ragazzino di appena 17 anni l'autore dell'aggressione ai danni di un 19enne che, lo scorso 21 gennaio, è andata in scena nel centro storico di Santarcangelo. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri della Stazione clementina che, al termine di un'indagine, sono risaliti fino al minorenne denunciandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bologna per minacce e percosse. Secondo quanto emerso, quel pomeriggio lungo il corso di Santarcangelo i due si sono incrociati e sarebbe volato qualche sguardo di troppo. E' stato a questo punto che ad "alzare la cresta" è stato il minorenne che, senza motivi apparenti, ha iniziato ad ingiuriare e minacciare il più grande per poi passare alle vie di fatto scagliandosi contro il 19enne. Ne è nato un parapiglia, con calci e pugni, durato pochi secondi terminato il quale i contendenti si sono allontanati. Il maggiorenne, tuttavia, si è presentato ai carabinieri per sporgere denuncia e gli inquirenti dell'Arma hanno così sentito i vari testimoni intervenuti per dividere i due. Sono quindi emersi gravi indizi a carico del minorenne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato deferito alla magistratura.