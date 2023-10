"Puliti ed educati", un pomeriggio dedicato ai proprietari di cani con l’educatrice cinofila di Sguinzagliamoci

Portare Fido a fare il bagnetto trasforma la tua giornata in un incubo? Farlo entrare nel trasportino è un’impresa titanica? Niente paura. Prendersi correttamente cura del proprio cane durante le attività quotidiane è un incarico che tutti i proprietari devono saper fare. Nasce con questo spirito “Puliti ed educati”, incontro gratuito e aperto a tutti organizzato dalla educatrice cinofila Serena Giorgetti di Sguinzagliamoci insieme a Happy Dog di Riccione, che si svolgerà sabato 7 ottobre alle ore 15:00 presso la sede della toelettatura Happy Dog in via Berlinguer 70 a Riccione.

Si tratta di un incontro teorico in cui si tratteranno diversi argomenti utili ad una gestione ottimale del cane nel quotidiano. Si potrà scoprire quali sono i 6 bisogni fondamentali dei cani e come, gestendoli in maniera corretta, si possono costruire solide fondamenta per la relazione cane-proprietario. Inoltre si parlerà dell’educazione dei nostri fedeli amici e di come un cane da “semplicemente educato” possa diventare “competente” attraverso crescita e sviluppo. Una parte dell’incontro sarà condivisa con un toelettatore professionista con cui si vedrà cosa si può insegnare al cane per fargli vivere serenamente il momento della toelettatura agevolando anche il lavoro del professionista.