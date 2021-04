Pulizia della vasca di prima pioggia di Piazzale Kennedy, chiusa la strada

Per arrivare pronti all'apertura della stagione balnerare, lunedì partirà a Rimini, la pulizia della vasca di prima pioggia di Piazzale Kennedy. L'intervento, spiega Hera, comporterà la chiusura della strada che costeggia la piazza e dovrebbero durare un paio di settimane. La vasca, entrata in esercizio nell'estate del 2019, con i suoi 14.000 mc di volumetria serve per raccogliere le acque di dilavamento delle strade dopo le piogge piovosi per evitarne lo scarico a mare. L'intervento è necessario, aggiunge la multiutility, per renderla pienamente operativa per la prossima stagione balneare. La pulizia sarà svolta con quattro mezzi operativi per ridurre al minimo la durata dei lavoro, che dovrebbe essere di un paio di settimane (salvo imprevisti), e limitare i disagi che i lavori inevitabilmente comportano. Per eseguire l'intervento in totale sicurezza, sarà necessario chiudere al traffico la strada che costeggia la piazza (lato porto-nord); inoltre verrà interdetto il transito ai pedoni in una porzione della piazza del cosiddetto ''belvedere basso''. Le aree di lavoro verranno comunque delimitate e segnalate.