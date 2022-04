Pulizia lungo il fiume Marano, Comune e associazioni raccolgono i rifiuti abbandonati dagli incivili

Una domenica mattina diversa dal solito che ha visto la lodevole iniziativa, patrocinata dal Comune di Coriano e organizzata dal Wwf di Rimini, la Lega navale italiana e gli Amici del mare di Rimini, di dedicare alcune ore alla pulizia lungo il fiume Marano e la via Parco del Marano, da Vecciano fino a Vallecchio. Tra i partecipanti, oltre ai presidenti delle associazioni, in rappresentanza del Comune di Coriano, l’assessore all’ambiente Anna Pazzaglia. Sono stati raccolti una ventina di sacchi di rifiuti e alcuni ingombranti, che saranno ritirati dal gestore Hera.

Prosegue, dunque, senza sosta il lavoro incessante su tutto il territorio che impegna persone e anche risorse, a causa dell’inciviltà di alcuni che, nonostante raccomandazioni, appelli, controlli e fototrappole, continuano ad abbandonare nei campi o in strada materiali di ogni genere. “Ringraziamo il Wwf per l’iniziativa – ha detto l’assessore Anna Pazzaglia - e ci auguriamo che la pulizia e la tutela dell'ambiente che ci circonda diventino sempre di più una priorità per tutti. L’ambiente va curato, sempre. La condivisione degli intenti porta sempre buoni risultati”.