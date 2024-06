Punta il fucile contro la compagna che non voleva sottostare alle sue pretese sessuali

Minacce di morte, insulti e il fucile puntato contro di lei che si rifiutava di soddisfare sue le pretese sessuali. Un comportamento che è costato le manette, con le accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, violenza sessuale e sequestro di persona, a un 68enne arrestato martedì dai carabinieri. Per la presunta vittima, una 37enne straniera, la vita si era trasformata in un inferno fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai militari dell'Arma. Secondo la donna, da oltre un mese il compagno e convivente aveva assunto un comportamento estremamente violento tanto da farle temere per la sua incolumità. Ad aggravare la posizione del 68enne è stato il figlio minorenne della compagna che, ai carabinieri, ha fornito delle registrazioni vocali nelle quali si sentirebbe l'uomo minacciare di morte la donna e, dopo averla uccisa, si sarebbe sbarazzato del corpo gettandolo nel fiume.

Quando i militari dell'Arma si sono presentati a casa del 68enne per arrestarlo, questi ha consegnato spontaneamente un fucile ad aria compressa mentre nella sua abitazione è stata trovata e sequestrata anche una sciabola di 50 centimetri L'uomo, difeso dall'avvocato Michela Vecchi, dal canto suo ha sostenuto che la lama fosse stata utilizzata dalla 37enne per minacciarlo. Mentre per lui si sono aperte le porte del carcere, per la compagna e il figlio di lei è scattato il trasferimento in una struttura protetta.